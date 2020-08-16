15 человек пострадали в страшном ДТП с автобусом под Смоленском

12 человек пострадали в страшном ДТП с автобусом под Смоленском. Фото: vk.com/drive2_smolensk.

Появились новые данные вчерашнего ДТП в Вяземском районе Смоленской области. Напомним, около 11.52 15 августа на трассе М1 столкнулись фура, микроавтобус с пассажирами, ехавшими из Москвы в Вязьму, и три автомобиля - «ВАЗ-2107», «SsangYong» и «БМВ». По первоначальным данным, пострадали 8 человек, однако к вечеру участников аварии, которым потребовалась помощь врачей, стало больше - 12. Днем 16 августа региональное УМВД сообщило о 15 пострадавших. Из них три женщины госпитализированы в Вяземскую ЦРБ.

По словам полицейских, в ДТП виновен водитель грузовика - на регулируемом перекрестке он не выбрал дистанцию и въехал в микроавтобус, стоявший впереди.

Ранее "КП" писал о страшной аварии, в которой пострадали дети из Смоленской области. Автобус слетел с дороги и перевернулся на обочине.