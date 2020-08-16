Смоленские спортсмены завоевывают призовые места на соревнованиях в Брянске

Смоленские спортсмены участвуют в соревнования по легкой атлетике в Брянске. Фото: пресс-служба ВФЛА.

В Брянске подошел к концу второй день чемпионата и первенств среди юниоров и юниорок U20, U23 Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Об этом рассказала пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Это первые соревнования, запланированные ВФЛА, после перерыва из-за пандемии коронавируса. Спортивный турнир проходит в Брянске на стадионе «Десна».

Во второй день соревнований Ярослав Ткалич занял третье место в беге на 200 метров. Кирилл Никащенков тоже завоевал бронзовую медаль в дистанции на 5000 метров. Эти 5 км ему удалось пробежать за 15 минут и 38,9 секунд. Аксенов Денис, 19-летний спортсмен, завоевал серебряную медаль в беге на 5 км среди юниоров младше 20 лет. В метании диска Лыткина Лилия забрала серебряную медаль, уступив первое место московской спортсменке. Федоров Алексей получил разряд «мастер спорта», заняв первое место в тройном прыжке. Также в тройном прыжке, но среди спортсменов младше 23 лет, отличился Лагутин Денис, который занял второе место. Долгожданную золотую медаль забрал 18-летний Максим Могилевский в тройном прыжке среди юниоров младше 20 лет.

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