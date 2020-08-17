Смолянин хотел купить телевизор, а наткнулся на мошенника

Жители Смоленщины пополнили кошельки мошенников на 38 тысяч рублей. Фото: pixabay.com.

Интернет-мошенники обманули смолян на 38 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области.

Житель Смоленска хотел купить телевизор и нашел продавца, который был готов отдать ему телевизор за 20 тысяч рублей. Мужчина перевел ему деньги за новую покупку, но после этого продавец перестал выходить на связь.

Житель Ярцево также попался на уловку мошенника. Мужчина загорелся желанием купить часы и перевел лже-продавцу 15 тысяч рублей. Мошенник также пропал после удачной для него сделки.

Жительница Дорогобужского района думала, что помогает своему знакомому, когда он попросил о помощи в социальных сетях. Однако, оказалось, что с ее приятелем все хорошо, а три тысяч рублей она отдала мошеннику.

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