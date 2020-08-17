Жителя Вязьмы хотят наказать за идевательство над котенком

Житель Вязьмы снял мертвого котенка на видео. Фото: pixabay.com.

Жители Вязьмы жалуются на зверства местного жителя, который снял мертвого котенка на камеру. Своим возмущением столь жестоким поступком неравнодушные местные жители поделись в сообществах «Подслушано Вязьма» и «Черный список Вязьма» во ВКонтакте.

По словам местных жителей, живодер искупал котенка в кипятке с химическим средством, а затем взял лак для волос и вставил его в рот котенку. Мертвого котенка он снял на видео, в котором и рассказал о своих зверствах. Как рассказывают пользователи соцсетей, заявление в полицию уже написано, а живодера ищут всем городом.

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