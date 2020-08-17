Иномарка сбила велосипедиста в Смоленске

Велосипедист попал в больницу после ДТП в Смоленске. Фото: пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области.

Вечером 16 августа в Смоленске произошло ДТП с участием иномарки и велосипедиста, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области.

34-летний водитель ехал за рулем Nissan Cefiro около дома №65 по улице Шевченко. Велосипедист ехал на «красный» на перекресте в том момент, когда его сбила иномарка. Иномарка же ехала по правилам и ехала через перекресток на «зеленый».

В результате ДТП велосипедист 36 лет попал в больницу с травмами.

Напомним, в эти выходные, 15 августа, в ДТП на трассе М1 пострадали 15 человек.