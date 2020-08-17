Виновник ДТП с 15 пострадавшими в Вяземском районе понесет наказание

15 человек получили травмы в ДТП на трассе М1. Фото: vk.com/drive2_smolensk.

В Вяземском районе возбудили уголовное дело после ДТП с большим числом пострадавших, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Утром 15 августа на 201-м км автодороги «Москва-Минск» в Вяземском районе водитель тягач DAF врезался на перекрестке в микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Микроавтобус в это время стоял на перекрестке и ждал пока красный сигнал светофора сменится желтым. Как уточняется в ведомстве, 62-летний водитель тягача не рассчитал расстояние до микрокавтобуса.

Однако, на этом авария не закончилась. Водитель микроавтобуса врезался в «ВАЗ-2107», который стоял перед ним. Отечественная легковушка врезалась в SsangYong, а тягач отбросило на BMW, которая стояла в правом ряду.

В аварии пострадали 15 человек – пассажиры и водитель микроавтобуса, которые ехали из Москвы в Вязьму. Три женщины попали в Вяземскую ЦРБ. Еще трое человек получили травмы, но, к счастью, не были госпитализированы. Одна женщина пострадала так сильно, что ее травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Экспертиза показала, что водитель DAF не был пьян в момент аварии.

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