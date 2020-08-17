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Полиция Вязьмы нашла живодера, который издевался над котенком

Ранее в социальных сетях появилась информация о жестоком убийстве животного
Виктория НикольскаяВиктория НикольскаяВикторияНикольская
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Полиция Вязьмы нашла подозреваемого в убийстве котенка. Фото: pixabay.com.

Полиция Вязьмы нашла подозреваемого в убийстве котенка. Фото: pixabay.com.

Полицейские Вязьмы проводят расследование убийства котенка, которое было снято на камеру, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области.

Ранее «КП» писала о том, что в социальных сетях появилось видео, на котором неизвестный рассказывает, каким жестоким способом он убил котенка. Жители города возмутились подобным поступком и написали заявление в полицию.

История получила свое продолжение. Полиция Вязьмы нашла подозреваемого. Им оказался неработающий местный житель города 2001 года рождения. Его уже опросили. Теперь его будущая судьба зависит от того, возбудят ли полицейские уголовное дело или нет.

Криминал