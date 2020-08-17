В Смоленске нашли 303 тысячи пачек контрафактных сигарет

В Смоленске обнаружили грузовик, забитый контрафактными сигаретами. Фото: пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области.

В Смоленске остановили грузовик с контрафактными сигаретами, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области.

Сотрудники ГИБДД остановили грузовой автомобиль на улице 2-й Красный ручей. Полицейские решили проверить документы у 36-летнего водителя. Однако, на этом проверка не закончилась. Также сотрудники полиции принялись проверять содержимое грузовика и обнаружили, что он забит картонными коробками с сигаретами. Водитель рассказал, что купил табачную продукцию на рынке в соседнем регионе.

Оказалось, что в грузовике находились 303 тысячи пачек сигарет на сумму свыше 9,1 млн рублей. Автомобиль поместили на стоянку, а в отношении водителя возбудили уголовное дело. Ему грозит шесть лет лишения свободы и 120 тысяч рублей штрафа.

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