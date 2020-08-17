В Смоленске вновь отключают горячую воду

Жителям Смоленска придется жить без горячей воды. Фото: pixabay.com,

В Смоленске начинается ремонт участка магистральной теплосети по улице М. Жукова. В связи с этим смолянам вновь предстоит жить несколько недель без горячей воды.

Смоленский филиал ПАО «Квадра» рассказал, жители каких улиц останутся без горячей воды. Горячей воды с 18 августа по 7 сентября не будет по адресам: ул. Ленина, 22-26 чет, 29/24, 30-38 чет, 33; Рабочий пер., 2; ул. Реввоенсовета, 20, 22, 26б; ул. Исаковского, 18, 20, 26, 28; ул. Фурманова, 43, 45; ул. Нахимсона, 16; ул. Чаплина, 3, 7/20; ул. 8 Марта, 17; ул. Энгельса, 16, 22, 23б; ул. Твардовского, 9, 13, 15, 15а, 20, 20а, 22, 22а, 22б, 23, 27; ул. М.Жукова, 8, 8а, 16, 19, 26, 26а, 27.