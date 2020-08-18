В Смоленской области разрешили культурные мероприятия до 300 человек

На Смоленщине разрешили проведение культурных мероприятий до 300 человек. Фото: pixabay.com.

В Смоленской области внесли изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Изменения коснулись пункта о проведении культурных мероприятий.

Так, изменилось число людей, которые могут присутствовать на мероприятии. Теперь смолянам разрешено проводить культурные мероприятия с численностью до 300 человек. Когда регион переходил к третьему этапу снятия ограничений, разрешалось присутствие только 250 человек.

Также смолянам разрешили проводить репетиции мероприятий в помещениях, но при условии их вместимости не более чем на 50%.

Напомним, 17 августа в регионе умер 120-й смолянин, у которого диагностировали коронавирус.