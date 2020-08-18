Предпологаемый убийца котенка из Вязьмы предстанет перед судом

Судьбу живодера из Вязьмы будет решать суд. Фото: pixabay.com.

В Вязьме возбудили уголовное дело после того, как в социальные сети попало видео с мертвым котенком, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором живодер рассказывает, каким способом он убил животное. Жители Вязьмы были возмущены таким жестоким поступком и обратились в полицию.

Подозреваемого нашли. Житель Вязьмы 2001 года рождения был допрошен полицией, которая приняла решение возбудить уголовное дело за жестокое обращение с животными с применением садистских методов и с публичной демонстрацией в сети «Интернет». Если суд признает жителя Вязьмы виновным, то от трех до пяти лет своей жизни он может провести в тюрьме.