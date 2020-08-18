Смолянин получил более шести лет тюрьмы за покушение на убийство

Житель Смоленска пытался убить знакомую своей возлюбленной. Фото: pixabay.com.

Житель областного центра отправится в колонию за попытку убить свою знакомую, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области.

15 ноября 2019 года потерпевшая пришла в гости к соседке в общежитии в Промышленном районе Смоленска. Соседка, ее возлюбленный и потерпевшая распивали алкоголь, после чего между сожителем соседки и потерпевшей случилась ссора. Конфликтующие ругались на почве того, что потерпевшая побывала в тюрьме.

Женщина вернулась к себе в комнату, а когда вышла в коридор, услышала, как кто-то ее зовет. Она снова зашла к соседке, но там ее ждал возлюбленный соседки с ножом в руке. Он ударил ее в живот, однако ей удалось выжить благодаря своевременной медицинской помощи.

За попытку убить знакомую житель Смоленска отправится в колонию строгого режима на шесть лет и четыре месяца.

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