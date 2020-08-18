Два человека пострадали в ДТП в Сафоновском районе

Водитель тягача врезался в иномарку. Фото: пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области.

Вечером 17 августа на 283-м км автодороги «Москва-Минск» произошло двойное ДТП с пострадавшими, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области.

38-летний водитель тягача MAN TGA врезался в стоящий на дороге Mercedes-Benz A220. На фото видно, что полуприцеп опрокинулся.

В результате ДТП пострадали два человека. 36-летний водитель и 380летняя пассажирка иномарки попали в больницу.

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