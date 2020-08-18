Смоленский депутат оплатит штраф за стрельбу из карабина около кафе

Смоленский депутат пожертвовал деньги детскому дому, чтобы возместить ущерб от своего хулиганства. Фото: pixabay.com.

Депутат Совета депутатов Михновского сельского поселения получил штраф за хулиганство, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области.

31 мая 2020 года рядом с кафе на одной из улиц в деревне Михновка Смоленского района обвиняемый поругался с компанией. Конфликт перешел в драку. После драки депутат съездил домой, взял из сейфа карабин и вернулся к кафе. Достав оружие, он выстрелил один раз в асфальт и еще два раза в стену кафе.

Обвиняемый признал свою вину и, чтобы возместить вред от своего поступка, внес пожертвование в один из детских домов Смоленска. Кроме того, он заплатить 30 тысяч рублей штрафа.

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