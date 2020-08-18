Житель Рославля стал подозреваемым в деле о поджоге комнаты

Житель Рославля хотел напомнить приятелю о давнем долге и устроил пожар. Фото: pixabay.com.

Полиция Рославля нашла подозреваемого в поджоге комнаты, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области.

На первом этаже многоквартирного дома в 17-м микрорайоне загорелась комната. Огонь был такой силы, что спасателям пришлось эвакуировать жителей подъезда. Пожар полностью уничтожил комнату и имущество. Специалисты установили, что ущерб от пожара составил 80 тысяч рублей.

Экспертиза показала, что пожар случился из-за поджога. Внутри комнаты полиция нашла бутылку с жидкостью для розжига. Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения и нашли очевидцев. Так им удалось выйти на подозреваемого, которым оказался местный житель.

Оказалось, что подозреваемый разбил окно в квартире, бросил туда бутылку, и огонь охватил комнату. Подозреваемый таким образом хотел напомнить своему знакомому о давнем долге.

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