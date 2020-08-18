Более 22 тысяч смолян остались без работы в 2020 году

В «коронавирусный» год 22,4 тысячи смолян остались без работы. Фото: pixabay.com.

Смоленскстат предоставил данные о рынке труда по Смоленской области за первые шесть месяцев 2020 года.

За первые шесть месяцев 2020 года 17,6 тысяч смолян смогли найти работу. 22,4 тысячи смолян за этот же период потеряли работу. 18,2 смолян безработными, потому что уволились по собственному желанию. 5,3% из них остались без работы по соглашению сторон, 4,2% - в связи с сокращением численности работников.

К концу июня смоленские предприятия нуждаются в 7,8 сотрудниках. Больше всего в новых лицах заинтересованы организации в области государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения, а также здравоохранения и социальных услуг.

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