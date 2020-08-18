На границе со Смоленской областью обнаружена вспышка африканской чумы свиней

В соседнем регионе обнаружили вирус африканской чумы. Фото: flickr.com.

Среди домашних свиней в крестьянской-фермерском хозяйстве на территории Мосальского района и в личном подсобном хозяйстве на территории Барятинского района выявили вирус африканской чумы свиней. Об этом сообщила пресс-служба Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Специалисты ветеринарной службы прилагают все усилия, чтобы локализовать и не допустить распространение инфекции.

Смолянам напоминают о правилах содержания свиней. Так, например, необходимо не пускать к свиньям посторонних людей, не позволять им контактировать с другими домашними животными, проводить дезинфекцию мест, в которых содержатся свиньи.

Если же случился массовых падеж животных, то срочно необходимо сообщить об этом представителям ветеринарной службы, изолировать больных животных, остановить убой и продажу мяса животных.

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