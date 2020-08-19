В Смоленской области засыхает река Вазуза

На Смоленщине исчезает река. Фото: https://vk.com/public135810892.

Смоляне обеспокоены состояние реки Вазуза, которая протекает в Смоленской и Тверской областях. Пользователь соцсетей поделился фотографиями состояния реки в сообществе «Пусть говорят Вязьма» во ВКонтакте.

- По дороге в сторону Холм-Жирковского района, между поселениями Марьино и Ломы, замечена неприятная экологическая ситуация в отношении реки Вазуза. В 2019 году река еще присутствовала, в настоящее время остались лужи и можно пройтись по "дну морскому", - пишет автор фотографий.

Автор фото, который пожелал не разглашать своего имени, поделился фотографиями реки в 2019 и 2020 году, на которых видно, как исчезает река.

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