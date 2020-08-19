39-летний смолянин предстанет перед судом за убийство приятеля

В Смоленской области состоится суд по делу об убийстве в деревне Федюкино. Фото: flickr.com.

39-летний смолянин подозревается в убийстве своего 63-летнего знакомого, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области.

По версии следствия, 11 июня убитый и подозреваемый устроили посиделки с алкоголем в деревне Федюкино Кардымовского района. Они не поладили и подрались. Во время драки обвиняемый достал нож и более трех раз нанес удары по телу и шее своего приятеля. От полученных травм мужчина умер на месте происшествия, а злоумышленник скрылся.

Расследование дела завершено. Уголовное дело направлено в суд.

Читай также:

Смолянин получил более шести лет тюрьмы за покушение на убийство (подробнее)