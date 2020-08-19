Житель Духовщины ответит за смерть возлюбленной

Бывший заключенный несколько дней избивал свою сожительницу. Фото: pixabay.com.

Суд будет решать судьбу жителя Духовщины, которого обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области.

По версии следствия, 21 мая 2020 года обвиняемый вернулся с мест лишения свободы. Вернувшись домой, он узнал, что его возлюбленная встречается с другим мужчиной. Несколько дней после совместного распития со спиртным бывший заключенный избивал свою сожительницу. 13 июня тело женщины нашли в одном из домов по месту ее жительства.

Расследование уголовного дела завершено. 47-летний мужчина престанет перед судом за смерть возлюбленной.

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