В Новодугинском районе к 1 сентября приведут в порядок три школы

В Новодугинском районе на ремонт школ потратили свыше 60 млн рублей. Фото: pixabay.com.

К началу учебного года в трех школах Новодугинского района проведут ремонтные работы, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области.

В Новодугинской средней школе планируется завершить ремонт актового зала, а в Селищенской и Рябинковской основных школах заменят окна. Рабочие должны успеть закончить работы до 1 сентября.

Так, за последние несколько лет на ремонтные работы в школах района было потрачено свыше 60 млн рублей. Ремонт прошел в трех школах, а в восьми школах появились новые окна.

Также в районе не забыли и о детских садах. В Новодугинском детском саду провели работы по улучшению системы водоснабжения. В многих детсадах появились новые кроватки, новое постельное белье, одеяла и подушки.

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