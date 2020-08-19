В Смоленском районе водитель мопеда столкнулся с «УАЗ Патриот»

В Смоленском районе столкнулись отечественный автомобиль и мопед. Фото: пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области.

Утром 18 августа в Смоленском районе столкнулись мопед Raid и «УАЗ Патриот», сообщает пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области.

Авария произошла на 2-м км автодороги «З-120 - Лосня». 31-летний водитель мопеда ехал со стороны полигона ТКО в сторону автодороги «Р-120». Водитель мопеда при выезде на встречную полосу движения врезался в «УАЗ Патриот», за рулем которого сидел водитель 1961 года рождения.

Авария привела не только к повреждению техники, но и к пострадавшим. Водитель мопеда попал в КБСМП Смоленска.

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