МЖД увеличила скорость доставки грузов на 7,3% в январе-июле. Фото: пресс-служба МЖД.

За период с января по июль 2020 года на полигоне Московской железной дороги средняя скорость доставки грузов составила 45 км/ч. Это на 7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

МЖД увеличила скорость доставки грузов на 7,3% в январе-июле. Фото: пресс-служба МЖД.

Ускорение обусловлено ростом маршрутизации перевозок, сокращением времени на маневровые операции и на коммерческий осмотр грузовых вагонов на станциях. Надежность доставки грузов (соблюдение сроков) за семь месяцев 2020 года составила 99,4%.