Долгострой на проспекте Гагарина в Смоленске превратится в гостиницу

Высотка на проспекте Гагарина превратится в отель. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

Высотка на проспекте Гагарина превратится в отель. Во время рабочей поездки по Смоленску губернатор Алексей Островский ознакомился с промежуточными итогами реализации инвестиционного проекта по строительству гостиницы на проспекте Гагарина.

Помощь оказана

О планах разместить в недостроенном здании на проспекте Гагарина в Смоленске пятизвёздочный отель стало известно в 2019 году, когда на полях Российского инвестиционного форума «Сочи-2019» Алексей Островский и генеральный директор компании-инвестора Вячеслав Тофоров подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве. Объем инвестиций в проект составляет более полумиллиарда рублей. Планируется, что гостиница даст городу 150 новых рабочих мест.

Приехав на стройплощадку, глава региона в первую очередь поинтересовался, нужна ли инвестору какая-либо поддержка.

— Помощь со стороны администрации области предоставляется нам в полном объёме: оказано содействие в части технологического присоединения инженерной инфраструктуры, получения необходимой разрешительной документации, — ответил Вячеслав Тофоров.

— Объект был достаточно непростой с точки зрения его реконструкции и требовал большого количества процедур согласований, — дополнила начальник департамента инвестиционного развития Екатерина Сырченкова. — Этот проект мы сопровождаем на каждом этапе его реализации — это касается и технологического присоединения всей инженерной инфраструктуры, и согласования проектов планировки, и благоустройства территории. В дальнейшем планируем сотрудничать с инвестором как с субъектом малого и среднего предпринимательства в сфере туризма, благодаря чему компания может рассчитывать на получение на безвозмездной основе всех мер поддержки — проведения классификации гостиницы центром «Мой бизнес», обучения персонала индустрии гостеприимства и многих других.

В будущей гостинице уже идёт завершающая стадия облицовочных работ на фасаде, внутренняя отделка помещений, возведены звукоизолирующие межкомнатные перегородки из гипсоволокна.

Где оставить машину?

Высотка на проспекте Гагарина превратится в отель. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

— Как будет решаться вопрос с парковкой? — спросил Алексей Островский. — Это принципиально важно и для посетителей вашей гостиницы, и для пешеходов, водителей, поскольку неправильно припаркованные автомобили доставляли бы трудности всем участникам дорожного движения, создавая аварийные ситуации на проспекте Гагарина, где регулярно отмечается интенсивный транспортный поток.

— Для решения этого вопроса приобретён земельный участок площадью около 1,7 тыс. квадратных метров вблизи гостиницы, который при необходимости будет использоваться под парковочные места и пункт централизованной охраны. В настоящее время эта территория благоустраивается, — ответил Тофоров.

Отвечая на вопрос о сроках завершения работ, он сообщил, что открыть гостиницу планируется в начале 2021 года. Но срок будет соблюдён, если на строительстве не отразятся возможные ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.

— Я вам желаю удачи, потому что нашему городу для развития туристической инфраструктуры крайне нужны гостиницы, а такого уровня, как вы запланировали, тем более, — подчеркнул губернатор.