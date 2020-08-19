Чем ещё поможет МФЦ?

В Заднепровском районе Смоленска откроется новый филиал МФЦ. Фото: пресс-служба администрации Смоленска.

Как работают многофункциональные центры (МФЦ) и какие дополнительные услуги в них будут внедрять, обсудили на совещании под председательством губернатора.

На защите прав

Министерство экономического развития разрабатывает «Концепцию МФЦ 2.0», предполагающую внедрение новых принципов предоставления госуслуг. В частности, одной из новых функций МФЦ стало содействие гражданам в урегулировании споров при получении государственных и муниципальных услуг в различных ведомствах, в том числе в электронном виде.

— В целях реализации новой концепции между областным МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг, региональным управлением Роспотребнадзора и Центром защиты прав потребителей заключены соглашения о взаимодействии, — рассказал начальник департамента по информационным технологиям Андрей Рудометкин. — В результате проделанной работы смоляне могут обращаться в филиалы МФЦ по вопросам защиты прав потребителей.

Также теперь у жителей Смоленской области есть возможность получить в МФЦ консультацию о подаче документов через Единый портал государственных услуг и функций.

— В связи с этим в помещениях многофункциональных центров организованы рабочие места для заявителей, оборудованные компьютерной техникой, которая подключена к сети Интернет, — добавил Рудометкин. — Хочу подчеркнуть, что при необходимости специалисты МФЦ окажут помощь гражданам в подаче документов, регистрации или подтверждении уже имеющейся учётной записи на Едином портале госуслуг.

Кроме того, в семи отделениях МФЦ (Починковском, Сафоновском, Дорогобужском, Гагаринском, Руднянском, Десногорском, а также Промышленном филиале города Смоленска) в рамках сотрудничества с Общероссийским народным фронтом начался приём граждан по таким направлениям, как «Помощь ветеранам Великой Отечественной войны», «Нарушение сроков социальных выплат», «Помощь пожилым людям при коронавирусе».

Нужно расширять

Стоит отметить, что после снятия ограничений, вызванных борьбой с распространением коронавирусной инфекции, граждан в МФЦ принимают как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди. Филиалы учреждения ежедневно посещают около трёх тысяч человек.

Сеть МФЦ в регионе будет расширяться. Уже идёт работа по созданию филиала МФЦ в Заднепровском районе города Смоленска, рассчитанного на 24 окна обслуживания населения — новое отделение должно появиться в областном центре до 1 декабря 2021 года.

— Как ведётся работа с жителями региона в части разъяснения им порядка предоставления новых услуг в многофункциональных центрах? — спросил Алексей Островский.

— В настоящее время в МФЦ обращается большое количество граждан за разъяснениями по вопросам предоставления новых услуг, разработанных и внедрённых по поручению Президента РФ. Всем смолянам консультативная помощь оказывается своевременно и в полном объёме, при необходимости специалисты МФЦ оказывают содействие в заполнении документов, — рассказал Рудометкин.