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Жительница Вязьмы хотела снять порчу, но потеряла 260 тысяч рублей

Услуги по снятию порчи женщина нашла в Интернете
Виктория НикольскаяВиктория НикольскаяВикторияНикольская
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Жительница Вязьмы перевела мошеннику более 260 тысяч рублей. Фото: pixabay.com.

Жительница Вязьмы перевела мошеннику более 260 тысяч рублей. Фото: pixabay.com.

В Вязьме полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве под предлогом снятия порчи, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области.

46-летняя местная жительница нашла в Интернете услуги по снятию порчи. Позвонив по номеру телефона, она наткнулась на мошенника, который обхитрил ее. Поверив мошеннику, жительница Вязьмы в течение недели несколько раз переводила ему деньги. Так, она лишилась свыше 260 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «мошенничество». Злоумышленнику, который предлагает мистические услуги по снятию порчи, грозит до шести лет лишения свободы.

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