В Рославльском районе изъяили контрафактные сигареты на 1,3 млн рублей

В машине предпринимателя из Липецка нашли 27900 пачек контрафактных сигарет. Фото: пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области.

Полицейские изъяли 27900 контрафактных пачек сигарет в Рославльском районе, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области.

Сотрудники ГИБДД остановили машину, за рулем которой сидел 23-летний бизнесмен из Липецка. Его остановили на 351-м км автодороги А-130 в поселке Екимовичи Рославльского района. Всего в его машине нашли 27900 пачек сигарет на 1,3 млн рублей.

Полицейские выяснили, что сигареты планировалось продавать в Липецке. За контрафактные сигареты подозреваемый может отправиться в тюрьму на шесть лет.

Читай также:

В Смоленске нашли 303 тысячи пачек контрафактных сигарет (подробнее)