В деревне Хлепень сгорела Bentley Bentayga

В Сычевском районе сгорела дорогая иномарка. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Около двух часов ночи в Сычевском районе горела иномарка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.
Пожарные отправились в деревню Хлепень, чтобы ликвидировать возгорание. Двое пожарных и одна автоцистерна прибыли на место, где горела Bentley Bentayga.
Погибших и пострадавших нет. Специалистам предстоит установить, что послужило причиной возгорания.
Читай также:
Иномарка сгорела после ремонта в деревне под Смоленском (подробнее)