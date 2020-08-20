В деревне Хлепень сгорела Bentley Bentayga

В Сычевском районе сгорела дорогая иномарка. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

Около двух часов ночи в Сычевском районе горела иномарка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области.

Пожарные отправились в деревню Хлепень, чтобы ликвидировать возгорание. Двое пожарных и одна автоцистерна прибыли на место, где горела Bentley Bentayga.

Погибших и пострадавших нет. Специалистам предстоит установить, что послужило причиной возгорания.

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