Прожиточный минимум смолян увеличился на 863 рубля

В среднем пенсионер Смоленской области получает 14088 рублей. Фото: pixabay.com.

Во втором квартале 2020 года величина прожиточного минимума смолян увеличилась на 7,7% и составила 11201 рубль, сообщает Смоленскстат.

Стоимость потребительской корзины также возросла на 7,7%. При этом стоимость потребительской корзины увеличилась на 8,5%, по непродовольственным товарам – на 7%, услугам – на 6,6%. Кроме того, на 8% увеличились расходы по обязательным платежам и сборам.

Также стало известно, что в среднем смолянин зарабатывает 27411 рублей, а смоленский пенсионер – 14088 рублей.

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