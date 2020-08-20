ООО ФСК «Мостоотряд-47» приглашает на работу

ФСК Мостоотряд-47 входит в состав Группы компаний 1520 – крупнейшего российского холдинга в области железнодорожного проектирования и строительства. Фото: Мостоотряд.

ФСК Мостоотряд-47 входит в состав Группы компаний 1520 – крупнейшего российского холдинга в области железнодорожного проектирования и строительства. Это слаженная профессиональная команда, занятая в сфере мостостроения,22 года опыта строительства и ремонта мостов,в штате компании трудятся более 1500 человек. ООО ФСК «Мостоотряд-47» на постоянную работу требуются: - Инженер сметчик з/п 70 000 рублей, график работы 5/2, иногородним предоставляется жилье. На строительные объекты вахтовым методом работы: - Производитель работ з/п 75 000 – 85 000 рублей - Мастер СМР з/п 55 000 – 60000 рублей - Инженер ПТО з/п 70 000 рублей - Инженер энергетик з/п 57 000 рублей. Вахтовый метод работы 15/15 или 30/30

Проживание,горячее трехразовое питание предоставляются бесплатно,выдается спецодежда.Компенсируются затраты на проезд до места работы и обратно.Оформление по ТК РФ.

Звоните:8(499)917-15-20;8-917-504-03-26; 8(985)441-02-67 Viber, WhatsApp

Сайт: https://m-47.ru

г. Москва, п.Михайлово-Ярцевское, пос. Шишкин Лес, д.44

Схема проезда:

Добраться из Москвы метро «Теплый Стан» маршрутка №512 до пос. Шишкин Лес (Первая автобусная остановка называется «Рынок»). Далее сзади за остановкой на расстоянии 200 метров - база Мостоотряд-47.

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