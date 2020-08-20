«Диктант Победы» пройдет в стенах главного музея Смоленщины

«Диктант Победы» пройдет в стенах музея «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Фото: https://smolensk.er.ru.

Масштабная всероссийская акция «Единой России», Российского военно-исторического общества, «Волонтеров Победы» состоится 3 сентября. Ее участниками станут все муниципальные образования Смоленской области. Будет работать 40 площадок, в Смоленске свои двери откроет в том числе и музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

«Диктант Победы» пройдет в стенах музея «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Фото: https://smolensk.er.ru.

Ведущий научный сотрудник музея «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» Галина Александровна Казанцева с трепетом рассказывает о новой выставке «Падение Прусской цитадели». Она посвящена участию наших земляков - смолян в Восточно-Прусской наступательной операции и штурме Кёнигсберга, настоящего «логова врага». Экспозиция появилась благодаря сотрудникам учреждения и выигранному Президентскому гранту. Экскурсия сопровождается ауди и видео хроникой. По признанию Галины Александровны, тема впервые отражена в музее. Кроме этого зала, есть еще семь. В самых больших уже через несколько недель будет написан патриотический «Диктант Победы».

«Диктант Победы» пройдет в стенах музея «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Фото: https://smolensk.er.ru.

- Галина Александровна, как вы считаете, насколько символично, что одной из самых больших площадок для исторического диктанта станет музей «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны»?

- Это действительно очень символично. Вы знаете, что основной площадкой «Диктанта Победы» в нашей стране станет центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в городе Москве «Музей Победы». Наша ключевая задача - рассказывать людям правду о событиях Великой Отечественной войны. Нам важно воспитать патриотов, защитников Родины. Чтить и сохранять память предков – цель и диктанта, и всех военных музеев. В нашем музее диктант пройдет в трех залах. Здесь смолян будут окружать предметы быта, артефакты военного времени, фотографии, особая атмосфера для написания диктанта. Важно ведь еще и прочувствовать величие тех поступков, когда человек отдавал свою жизнь за Родину, за родных, мир и свободу.

«Диктант Победы» пройдет в стенах музея «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Фото: https://smolensk.er.ru.

- В прошлом году патриотический диктант также писали в музее, вспомните, пожалуйста, как проходила подготовка, много желающих тогда пришло?

- Народу пришло очень много. Это были и военные, и курсанты, и много молодежи, что для нас очень важно. Перед началом «Диктанта Победы» ветераны делились воспоминаниями. Мне кажется, те, кто участвовал, не только проверили свои знания, но и в очередной раз ощутили гордость за свою страну.

- На ваш взгляд, для наших земляков-смолян такое мероприятие является особенным? Ведь Смоленщина многое пережила в годы Великой Отечественной войны

- Конечно! Смоляне – особые люди. В годы Великой Отечественной войны на смоленской земле решалась судьба Родины. Строки Алексея Бодренкова из гимна города «Прежде чем быть Бородинскому бою, был бой у Смоленской стены..» отражают всю суть. В 1941 году именно здесь сорван гитлеровский план молниеносной войны под кодовым названием «Барбаросса». У нас всегда было широкое партизанское движение и в 1812, и в 1941 годах. Смоленские партизаны уничтожили 200 тысяч фашистов. Среди смолян 260 героев Советского Союза, 40 кавалеров ордена Славы трех степеней. Смоленщина - особая земля, далеко не в каждой области есть город-герой и два города воинской славы.

«Диктант Победы» пройдет в стенах музея «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Фото: https://smolensk.er.ru.

- Галина Александровна, как оцениваете вопросы «Диктанта Победы» - сложные, простые?

- На наш взгляд, тест был сделан качественно. Хорошие вопросы, ответы на которые нужно знать каждому. Мы, конечно, тоже себя проверяем, интересно же. Я заметила, что и детям, и взрослым близок формат, в котором проводится «Диктант Победы», все любят тестировать свои знания.

- В чем уникальность музея «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.»?

- Само место, где он расположен, уникальное – Сквер Памяти Героев. Рядом захоронены те, кто освобождал смоленскую землю. Есть только два города, где герои похоронены возле Крепостной стены - Москва и Смоленск. Здание музея построено на месте одной из взорванных башен Кассандаловской (прим.ред. Она была уничтожена по приказу Наполеона в 1812 году), его построили в 1912 году. Тогда в Смоленск приезжал царь Николай II со своей семьей на празднование 100-летия Отечественной войны 1812 года. Он был в нашем здании, которое раньше было Городским начальным училищем. А музей появился в 1973 году. Материалы о героях Великой Отечественной войны начали собирать еще во время боевых действий. Сюда приезжали люди со всего Советского Союза.

- Смоляне и гости города после пандемии охотно идут в музей?

- Очень охотно, особенно в выходные и праздничные дни. Это один из самых посещаемых музеев, у нас каждый год бывает по 50-60 тысяч человек. Приходит много молодежи, семей с детьми. У нас не только экскурсии, но и мероприятия. Планируем, что уже 6 сентября состоится выступление исторического театра «Порубежье». Люди соскучились по музеям. Я думаю, что в этом году «Диктант Победы» соберет гораздо больше человек.

«Диктант Победы» пройдет в стенах музея «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Фото: https://smolensk.er.ru.

Планируется, что еще одной площадкой для акции «Диктант Победы» может стать двор боевой техники под открытым небом при хороших погодных условиях.

3 сентября принять участие в «Диктанте Победы» сможет каждый желающий. В Смоленске акция пройдет в Центральной библиотеке им. Н.С. Клестова-Ангарского, Центре дополнительного образования №1 и музее «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Регистрация доступна на сайте диктантпобеды.рф