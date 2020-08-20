Стали известны подробности смертельного ДТП в Рославле

Несовершеннолетний умер в аварии в Рославле. Фото: пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области.

Около четырех часов утра в Рославле произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области.

В Рославле около дома №79 –б на улице Карла Маркса случилась авария, в которой умерли два человека. За рулем Opel Astra сидел 18-летний водитель. Он не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

В результате ДТП на месте происшествия умерли два молодых пассажира 2000 и 2003 годов рождения. Еще один пассажир попал в больницу.

Ранее стало известно, что на место аварии отправились пожарные, которые сообщили о том, что иномарка вылетела в кювет.