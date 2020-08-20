На ремонт Дома культуры в Духовщинском районе выделят дополнительные деньги

На покупку мебели выделят дополнительные деньги. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В Духовщинском районе заканчивается ремонт в Зимецком сельском Доме культуры, сообщает пресс-служба администрации Смоленской области.

На капитальный ремонт Дома культуры было выделено более 4,7 млн рублей из федерального, областного и местного бюджетов. В здании уже заменили кровлю, окна, отопительную систему, канализацию, отштукатурили и покрасили фасад и провели отделку внутренних помещений.

В зрительном зале заменили полы, двери, обновили светильники, отремонтировали сцену, повесили новые жалюзи. Однако, на покупку мебели для зала денег не хватило. Дополнительные средства выделят на покупку стульев и сценической одежды.

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