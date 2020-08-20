Дополнительные поезда свяжут Смоленск и Москву накануне 1 сентября

Изменения связаны с увеличением пассажиропотока. Фото: пресс-служба МЖД.

В связи с увеличением пассажиропотока в преддверии учебного года холдинг ОАО «РЖД» назначает два дополнительных поезда из Смоленска в Москву и обратно.

Из Москвы в Смоленск поезд №205М отправится 28 августа в 23:58. Из Смоленска в Москву (№ 206М) – 30 августа в 22:56.

Изменения связаны с увеличением пассажиропотока. Фото: пресс-служба МЖД.

Билеты можно приобрести в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru) и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».