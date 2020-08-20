Выходцы из Азербайджана пытались дать взятку смоленскому полицейскому

Граждане Республики Азербайджан подозреваются в даче взятки. Фото: flickr.com.

Выходцы из Республики Азербайджан подозреваются в даче взятки сотруднику полиции, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области.

По версии следствия, 13 июня этого года иностранцы оказались в смоленской полиции. Туда они попали за то, что везли яблоки без сопроводительных документов и фитосанитарных сертификатов. Чтобы избежать наказание, подозреваемые передали сотруднику полиции 20 тысяч рублей.

Мужчин задержали и отправили под домашний арест. Дело передано в суд. Скоро иностранцы предстанут перед смоленским судом.

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