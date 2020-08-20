У жительницы Дорогобужского района украли 140 тысяч рублей и золото

Подруга сына ушла из дома не с пустыми руками. Фото: flickr.com.

Жительница Смоленской области пришла в полицию и рассказала, что у нее украли 140 тысяч рублей и золотые украшения на 30 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области.

Прибывшие полицейские приехали домой к потерпевшей и убедились в том, что никто не вламывался в дом. Это означало лишь одно – кражу совершил кто-то из тех, кто имел свободный доступ в дом.

Оказалось, что накануне в гости к сыну потерпевшей приходила его подруга. Сын рассказал, что удивился быстрому уходу девушки. 22-летнюю ранее судимую девушку нашли. Подозреваемая рассказала, что украла деньги и золото, когда ее друг вышел из комнаты. Похищенное она продала, а деньги потратила на свои нужды. За кражу девушке грозит шесть лет лишения свободы.

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