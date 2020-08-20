Трактор насмерть переехал рабочего в Ярцевском районе

В Ярцевском районе под колесами трактора умер мужчина. Фото: pixabay.com.

В Ярцевском районе под колесами трактора умер мужчина, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области.

60-летний мужчина работал на поле по выращиванию льна в урочище Тарасовка в районе деревни Калиновка Ярцевского района. Мужчина ехал на тракторе, но выпал из него и попал под колеса. От полученных травм мужчина умер на месте.

Следователи начали проверку случившегося.

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