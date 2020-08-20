Смолянин поджег машину, ударил ножом пенсионерку и скрылся

Житель Смоленской области ударил пенсионерку ножом. Фото: пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области.

В Смоленске поймали подозреваемого в разбое и умышленном повреждении чужого имущества, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области.

В полицию обратился владелец иномарки. Он рассказал, как увидел в окно, что горит его машина на улице 2-й Красный ручей. Он попытался потушить огонь самостоятельно, но ему не удалось этого сделать. В результате огонь полностью уничтожил машину. Так, владелец иномарки пострадал на 300 тысяч рублей.

Полицейские отправились на подворовый обход и обнаружили пенсионерку с ножевым ранением руки. Она рассказала, что к ней в дом ворвался пьяный неизвестный, потребовал деньги. Пенсионерка отказалась, за что он ударил ее ножом и забрал ее телефон.

Подозрение упало на родственника владелица иномарки. Задержав предполагаемого преступника, удалось узнать, в каких преступлениях он был замешан.

Подозреваемый рассказал, что пришел к дому родственника, где увидел машину и решил на ней прокатиться. Завести он ее не смог, поэтому поджег сидение и скрылся. К пенсионерке он зашел, потому что нуждался в деньгах.

Оказалось, мужчина был причастен к краже двух колес на улице Седова, а также к повреждению четырех шин в поселке Гедеоновка.

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