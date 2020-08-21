Смолянина обокрала новая знакомая в баре

Смолянин познакомился с девушкой в баре, а она украла его телефон. Фото: pixabay.com.

Жительница Смоленска познакомилась с мужчиной в баре и обчистила его, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области.

Смолянин обратился в полицию, где рассказал, что потерял свой телефон. Пропажу телефона за 16 тысяч рублей он заметил лишь утром после ночного похода в бар.

Очевидцы рассказали, что видели, как из кармана куртки его телефона достала его новая знакомая. Подозреваемой оказалась 36-летняя смолянка. Она рассказала, что украла телефон, но не смогла им воспользоваться, потому что на нем был установлен пароль. Она продала его, а полученные деньги потратила на личные нужды.

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