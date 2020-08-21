В Смоленске продолжаются рейды по ремонтируемым дворам

В Смоленске проверяют дворы, в которых проходит ремонт. Фото: smolensk.er.ru.

В Смоленске продолжается объезд дворовых территорий мониторинговой группой проекта «Городская среда». У подрядчиков осталось около недели, чтобы закончить ремонтные работы.

Заметно изменилась территория вокруг дома №3Б по улице Октябрьской Революции. Автомобилистов не устраивали трехметровые проезды и вечные пробки. Проезжую часть расширили в два раза, организовали две парковки и новое освещение. Подрядчик заверил, что в сроки уложится, если погодные условия не помешают.

В Смоленске проверяют дворы, в которых проходит ремонт. Фото: smolensk.er.ru.

Собственники многоквартирных домов №22а и №24а по улице Седова уже оценили обновленный асфальт. Теперь рабочие заняты обустройством пешеходной лестницы, которая соединит их территорию на возвышенности с основной дорогой.

- Здесь проживает много семей с детьми, в том числе родители с ребенком-инвалидом. Обязательно нужно создать им возможность комфортного выхода из подъезда, безопасный спуск по лестнице, пандусы, - обратилась к подрядчику руководитель регионального исполкома ОНФ в Смоленской области Наталия Семенцова.

В Смоленске проверяют дворы, в которых проходит ремонт. Фото: smolensk.er.ru.

Ранее с жителями улицы Седова пообщался депутат Госдумы от Смоленской области Сергей Неверов. Он отметил, что все работы по ремонту смоленских дворов должны быть проведены не только своевременно, но и качественно. Тогда же были выделены деньги на проведение инженерно-геологических работ и составление проектно-сметной документации на перенос подпорной стены, который попросили сделать жители.

В ходе рейда мониторинговая группа сделала акцент на работу управляющих компаний.

- Нам важно, чтобы комплексный подход в благоустройстве наших дворов не ограничивался минимальным перечнем работ: дорога, свет и лавочки. Окружающая территория должна быть красивой, аккуратной, комфортной для жителей, поэтому управляющие компании должны синхронизировать работу по содержанию и ремонту домов: облагородить вход в подъезд, сделать отмостки, навести порядок на территории, - подчеркнула Наталия Семенцова.

В Смоленске проверяют дворы, в которых проходит ремонт. Фото: smolensk.er.ru.

В первых числах сентября организаторы и участники проекта «Городская среда» начнут подводить итоги благоустройства на территории Смоленской области. Подрядные организации должны сдать 98 дворов и 40 парков и скверов.