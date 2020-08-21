В Смоленске троллейбусы вновь появились на улицах 8 микрорайона «Киселевка»

Троллейбусы возвращаются на улицы микрорайона «Киселевка». Фото: pixabay.com.

В Смоленске восстановили движение троллейбусов в 8 микрорайоне «Киселевка» после капитального ремонта улицы Попова и реконструкции магистральной теплосети около перекрестка улиц Попова-Рыленкова.

С 21 августа троллейбусы будут ходить по следующим маршрутам:

Маршрут №1: «Полиграфкомбинат-фабрика Шарм»;

Маршрут №3: «Аркада-8 мкр. «Киселевка»;

Маршрут №4: «фабрика Шарм-8 мкр. «Киселевка».

Движение троллейбуса №2 все еще остановлено.