Смолянка оплатила долг в 150 тысяч рублей по ЖКХ после визита приставов

Смолянка накопила долг в 150 тысяч рублей перед ЖКХ. Фото: pixabay.com.

Смолянка накопила долг в 150 тысяч рублей за коммунальные услуги, но погасила его лишь после вмешательства судебных приставов, сообщает пресс-служба УФССП по Смоленской области.

Смолянка не платила за коммунальные услуги долгое время и накопила внушительный долг в 150 тысяч рублей. Оплачивать задолженность в пользу СМУП ВЦ ЖКХ она не собиралась, поэтому в ситуацию вмешались судебные приставы.

Женщина скрывалась от приставов, но ее банковские счета и автомобиль скрыть не удалось. Судебные приставы приняли решение взыскать деньги из банка, а на машину наложить запрет на регистрационные действия. Эти меры помогли смолянке вспомнить о долге. Как только женщина узнала о том, что сделали приставы, она погасила задолженность перед ЖКХ.

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