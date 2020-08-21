Иномарка сбила двух пешеходов в Смоленске

Два пешехода попали в больницу в результате ДТП в областном центре. Фото: pixabay.com.

Около девяти часов вечера 20 августа в Смоленске иномарка сбила пешеходов, сообщает пресс-служба УГИБДД России по Смоленской области.

64-летний водитель Renault Duster ехал в районе микрорайона Южный около дома №30. Пешеходы, мужчина 1994 года рождения и женщина 36-летняя женщина, переходили дорогу по пешеходному переходу на «красный», когда их сбила иномарка.

В результате оба пешехода получили травмы, из-за которых попали в ОГБУЗ «Клиническая больница скорой медицинской помощи».

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