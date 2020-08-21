51-летний смолян предстанет перед судом за подкуп полицейского

51-летний смолянин попался на даче взятки. Фото: flickr.com.

51-летнего жителя Смоленского района стал фигурантом уголовного дела о даче взятке полицейскому, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области.

По версии следствия, 21 апреля инспекторы ДПС остановили «ГАЗ-А22R32» на 74-м км автодороги «Ольша-Велиж-Невель». В грузовом отсеке полицейские увидели квадроцикл YAMAHA GRIZZLY 700. Ни у водителя, ни у пассажира не оказалось документов на квадроцикл. Пассажир признался, что квадроцикл принадлежит жителю Смоленского района.

Квадроцикл доставили в отделении полиции, а его владельца вызвали, чтобы задать ему пару вопросов. Подозреваемый хотел подкупить полицейского и дал ему 10 тысяч рублей. За «вознаграждение» мужчина хотел, чтобы сотрудник полиции вернул ему квадроцикл и закрыл вопрос об отсутствии номеров узлов и агрегатов.

Подозреваемого задержали. Он признался в преступлении и выразил желание возместить вред.

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