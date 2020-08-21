В поселке Хиславичи убили 52-летнего местного жителя

Ссора между мужем и женой привела к смерти одного из них. Фото: pixabay.com.

20 августа в поселке Хиславичи обнаружили тело местного жителя, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области.

По предварительной версии, муж и жена пили вместе спиртное. Супруги поругались, и во время ссоры жена убитого схватила кухонный нож и ударила им в грудь своего супруга. Полученные раны оказались несовместимыми с жизнью. 52-летний мужчина умер на месте происшествия.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «убийство». Следователи продолжают собирать доказательства.

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