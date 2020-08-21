Среди незаконных овощей перевозились 3,5 тонны горького перца. Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

На смоленском полигоне уничтожили 12 тонн овощей, которые нашли в грузовике, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.

Сотрудники ФСБ остановили грузовик, который по документам должен был везти утеплитель. Однако, оказалось, что водитель вез запрещенные продукты. Так, в машине перевозились 3,5 тонны горького перца, 2,9 тонны капусты брокколи, 2,6 тонны лука-порея, 1,8 тонны сладкого перца, 0,7 тонны салата фризе и 0,7 тонны свежего фенхеля.

У водителя не было документов, разрешающий ввоз этих овощей в России. 19 августа на территории смоленского полигона ТКО сначала были перемолоты, а затем закопаны 12,15 тонны овощей.

Читай также:

52 тонны продуктов уничтожили в Смоленской области (подробнее)