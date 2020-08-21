Виновник смертельного ДТП в Рославле может отправиться на 15 лет в тюрьму

Смертельное ДТП в Рославле устроил пьяный водитель. Фото: pixabay.com.

В Рославле возбудили уголовное дело по факту смертельного ДТП, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области.

Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом в состоянии опьянения». Виновник аварии может получить от восьми до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 20 августа в Рославле около четырех часов ночи на улице Карла Маркса случилось смертельное ДТП. Пьяный водитель не справился с управлением и врезался в ЛЭП. Молодые пассажиры 2000 и 2003 года рождения умерли на месте происшествия.