22-летний смолянин попался на продаже наркотиков

Житель Смоленска продавал наркотики при личной встрече с покупателем. Фото: pixabay.com.

В Смоленске задержали 22-летнего местного жителя, который может быть причастен к продаже наркотиков, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области.

Подозреваемый «из рук в руки» передал пакетик с марихуаной покупателю. Молодого смолянина задержали и доставили в участок, где он рассказал, что продавал наркотики лично встречаясь с покупателями.

Теперь смолянин стал фигурантом уголовного дела по статье «незаконный сбыт наркотических средств». Если его причастность к преступлению подтвердит суд, то он может отправиться в тюрьму на четыре года, а, возможно, и на восемь лет.

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