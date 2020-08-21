Смолянин приобрел себе славу велосипедного вора

Ранее судимый житель Смоленска попался на краже велосипедов. Фото: пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области.

Житель Смоленска подозревается в совершении сразу нескольких краж, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области.

По версии следствия, в марте 2020 года подозреваемый зашел в подъезд дома в поселке Красный Бор. Его внимание привлекли три велосипеда, которые стояли на лестничной клетке. По очереди он вынес каждый велосипед и спрятал их в кустах. Каждый велосипед обрел нового хозяина, а полученные от их продажи деньги обвиняемый потратил по своему желанию.

Однако, на трех велосипедах он не остановился. Через два дня он снова проник в подъезд в поселке 430-й км и украл еще два велосипеда. Их он спрятал в подвале своего дома, а вот продать не успел. Полиция нашла его раньше. Так, своими действиями он причинил материальный ущерб на 29 тысяч рублей.

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