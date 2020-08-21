Все школы Смоленска прошли приемку перед новым учебным годом

Школы Смоленска готовы 1 сентября. Фото: pixabay.com.

43 школы Смоленска готовы к новому учебному году, сообщает пресс-служба Смоленского горсовета.

Летом в школах прошел косметический ремонт. На это было выделено около 2,7 млн рублей. Однако, на этом работы не закончились. Смоленские школы дополнительно получат более 6 млн рублей на покупку мебели, техники и оборудования. Более 10 млн рублей было потрачено на покупку учебной литературы (40331 экземпляр).

Кроме того, комиссия проверила работу внутренних систем отопления, камер видеонаблюдения, металлодетекторов, а также оснащенность школ огнетушителями.

Напомним, что новый учебный год в школах Смоленщины пройдет с новыми правилами, связанными с пандемией коронавируса.